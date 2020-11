Hopp, Clemens, Schindler und Bunse scheiden bei Winter Series früh aus

Max Hopp nahm bereits sieben Mal an der Darts-WM teil © Getty Images

Die deutschen PDC-Profis um Max Hopp und Gabriel Clemens erwischen am Donnerstag beim dritten Turnier der Winter Series einen schwarzen Tag und scheitern früh.

Einen Tag nach dem hervorragenden Auftritt von Gabriel Clemens bei der Winter Series der PDC haben sich die deutschen Darts-Profis am Donnerstag nicht mit Ruhm bekleckert.

Beim 21. Players Championship war für das Quartett in der Ricoh Arena in Coventry spätestens in der zweiten Runde Schluss.