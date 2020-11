Best of Bundesliga: Als Punker faule Eier auf den HSV warfen

Im Manchester-Derby geht im Jahr 2001 eine Karriere zu Ende. Citys Alf Inge Haaland (unten) wird von Roy Keane (M.) so schwer am Bein verletzt, dass er seine Laufbahn in Folge der Läsionen beenden muss. Die Tat gilt als Revanche-Foul, vier Jahre zuvor hat sich der Ire in einem Zweikampf mit Haaland schwer verletzt © Getty Images