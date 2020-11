Vor Anreise zum Deutschland Cup: Torhüter Pantkowski positiv getestet

Eishockey-Torhütertalent Mirko Pantkowski nimmt wegen eines positiven Coronatests nicht am Deutschland Cup in Krefeld teil.

Düsseldorf (SID) - Eishockey-Torhütertalent Mirko Pantkowski nimmt wegen eines positiven Coronatests nicht am Deutschland Cup in Krefeld teil. Wie sein Klub Düsseldorfer EG am Mittwoch mitteilte, stellte sich die Infektion im Rahmen der Testungsphase vor dem offiziellen Trainingsbeginn heraus. Der 22-Jährige, der beschwerdefrei ist und sich in häuslicher Quarantäne befindet, reiste gar nicht erst zum Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an.