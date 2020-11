Hörmann verurteilt Angriff auf Ausstellung über jüdische Sportler

Präsident Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund hat den Angriff auf die Bochumer Ausstellung über jüdische Sportstars in Deutschland verurteilt.

Köln (SID) - Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) hat den Angriff auf die Bochumer Ausstellung über jüdische Sportstars in Deutschland als "feige Tat" verurteilt. "Wir verurteilen die hinterhältigen Angriffe auf das wichtige Andenken unserer Sportkameraden Lilli Hennoch, Alfred und Gustav Felix Flatow und Walther Bensemann auf das Schärfste", sagte Hörmann in einer DOSB-Mitteilung am Donnerstag.