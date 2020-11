easycredit BBL: RASTA Vechta - s.Oliver Würzburg LIVE im TV, Stream. Ticker

S.Oliver Würzburg tritt am Freitag am zweiten Spieltag der easycredit BBL bei RASTA Vechta an. Die Franken kämpfen um den ersten Pflichtspielsieg der Saison.

Vier Spiele, vier Niederlagen - so lautet die bislang ernüchternde Bilanz von s.Oliver Würzburg in der laufenden Basketball-Saison. Neben den drei Partien im BBL-Pokal haben die Franken auch den Auftakt in der easycredit BBL gegen ratiopharm Ulm (77:90) in den Sand gesetzt.