Wechsel im DFB-Team: Neuer, Gnabry und Co. kommen, Hofmann und Gosens weg

Manuel Neuer verstärkt die DFB-Auswahl gegen die Ukraine und in Spanien

Fliegender Wechsel bei der deutschen Nationalmannschaft: Am Donnerstag trafen angeführt von Kapitän Manuel Neuer acht Spieler für die entscheidenden Nations-League-Duelle gegen die Ukraine und in Spanien im Teamhotel in Leipzig ein.