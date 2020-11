Peter Crouch wollte Marcelo von Real Madrid schlagen

Nach einem vermeintlichen Foul an Marcelo sah Peter Crouch die Gelb-Rote Karte © Getty Images

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych und Real-Star Marcelo brachten Peter Crouch einst in der Champions League zur Weißglut.

Was war passiert? Im Champions-League-Viertelfinale 2011 traf der Kult-Hüne mit Tottenham Hotspur auf die Königlichen.

In der achten Minute des Hinspiels in Madrid kassierte Crouch eine Gelbe Karte, nach 15 Minuten war die Partie bereits beendet. Schiedsrichter Felix Brych schickte den Stürmer mit der Ampelkarte vom Feld.

"Bei der ersten Gelben Karte war ich einfach ungestüm, da kann ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Es war ein Foul an Sergio Ramos", sagte Crouch im Podcast From the Horses Mouth von Paddy Power.