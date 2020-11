Jamal Musiala vom FC Bayern für Englands U21 nominiert - DFB-Chance schwindet

Das 17 Jahre alte Juwel des FC Bayern wurde erstmals für die englische U21-Auswahl nominiert und steht am kommenden Freitag vor seinem Debüt unter Three-Lions-Trainer Aidy Boothroyd.

Bitter für den DFB: Nach SPORT1 -Informationen hat sich vor allem U21-Trainer Stefan Kuntz um das in Fulda aufgewachsene Supertalent bemüht. Vorerst allerdings ohne Erfolg.

Schönweitz bestätigt: Musiala zog England dem DFB vor

"Wir haben uns, auch aufgrund seiner DFB-Vergangenheit, natürlich mit Jamal Musiala beschäftigt und ihm eine Perspektive beim DFB aufgezeigt. Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg", bestätigt DFB-Nachwuchs-Cheftrainer Meikel Schönweitz im Gespräch mit SPORT1 .

Musiala hatte nach Einsätzen für Englands U15 und U16 im Oktober 2018 zwei Länderspiele für die deutsche U16 bestritten, ehe er seit Sommer 2019 in neun Partien für die englische U17 auf dem Platz stand.

Musiala könnte noch bei Löw auflaufen

Musiala (Vater aus Ghana, Mutter aus Deutschland) wurde in Stuttgart geboren, besitzt aber die englische Staatsbürgerschaft. Zwar läuft er vorerst für Englands U21 auf, dennoch könnte er sich noch für einen Wechsel zu Joachim Löw, also in die deutsche A-Nationalelf entscheiden, solange er nicht für die englische A-Nationalmannschaft aufläuft.