TOTW #7: Lionel Messi und dann lange Nichts

TOTW #7: Außer Lionel Messi hat das Team der Woche kaum etwas zu bieten © EA Sports / SPORT1

F. Sieroka

Das neue Team der Woche in FIFA 21 Ultimate Team ist da! Neben vier Bundesliga-Spielern steht ausgerechnet auch Lionel Messi im Aufgebot. Die Suche nach der Relevanz.

Auch in dieser Woche gibt es wieder ein TOTW. Das mittlerweile 7. Aufgebot hält wenig wirklich spielbares bereit. Abgesehen von einem sehr speziellen Spieler. Lionel Messi wird von EA Sports für seine Leistung gegen Betis Sevilla belohnt. Der erst zur zweiten Halbzeit eingewechselte Argentinier traf doppelt, einmal vom Punkt. Für eine ähnliche Performance erhielt Cristiano Ronaldo zuletzt keinen Inform.

Stürmer im Rückwärtsgang

Aus der Bundesliga haben es Max Kruse, Koen Casteels, Ibrahima Konate und Lucas Alario geschafft. Letzterer kommt trotz des Werte-Upgrades auf nur 67 Tempo und ist damit im Geschwindigkeitsfokussierten FIFA 21 quasi unspielbar. Für Teams aus dem deutschen Wettbewerb dürften Casteels und Konate aber eine Option sein. Allerdings gibt es auch auf diesen Positionen vergleichbare Alternativen zu niedrigeren Preisen.

In der Offensive könnte Bruno Fernandes von Manchester United den Weg in das eine oder andere Premier League Team finden.

Das Team of the Week #7 in der Übersicht

Startelf

TW: Koen Casteels, 85 (VfL Wolfsburg)

IV: Ibrahima Konaté, 82 (RB Leipzig)

IV Thiago Silva, 86 (FC Chelsea)

RV: Sergi Roberto, 85 (FC Barcelona)

LF: Henrik Mkhitaryan, 83 (AS Roma)

ZOM: Bruno Fernandes, 89 (Manchester United)

RM: Hirving Lozano, 85 (SSC Neapel)

MS: Max Kruse, 84 (Union Berlin)

MS: Marcos Llorente, 84 (Atletico Madrid)

MS: Lionel Messi, 94 (FC Barcelona)

ST: Ollie Watkins, 84 (Aston Villa)

Bank/Reserve