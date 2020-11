Das LoL-Transferkarussell dreht weiter - Finn zu CLG?

League of Legends: Wechselt Finn in die LCS zu Counter Logic Gaming (CLG)? © Riot Games

Nach der Season ist vor der Season, Wechselgerüchte treiben im Netz ihr Unwesen und niemand weiß so richtig, was morgen sein wird. Nun scheint CLG ein Auge auf Rogues Finn geworfen zu haben.

Die Organisation startete mit hohen Zielen in die Rückrunde der LCS, scheiterte am Ende an sich selbst und landete schlussendlich auf dem neunten Platz in der Tabelle. Ernüchternd.