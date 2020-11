FC Liverpool: Diogo Jota regt sich über Bewertung bei FIFA 21 auf

In bisher elf Pflichtspielen für das Team von Trainer Jürgen Klopp traf er bereits sieben Mal. Er wird nach seinem 40-Millionen-Transfer Wolverhampton von einer besonderen Motivation angetrieben.

FIFA 21: Jotas Konkurrent Firmino deutlich besser

Zum Vergleich: Seine Teamkollegen Momahed Salah und Sadio Mané gehören mit einem Wert von 90 zu den besten Profis in dem Spiel. Und auch Jotas direkter Konkurrent in Liverpools Sturm, Roberto Firmino, ist mit 87 deutlich besser.

Das sorgt bei dem 23-Jährigen für Unverständnis. "Obwohl ich einer der besten Torschützen in der Europa League war, machten sie sich leider nicht die Mühe, meine Karte zu ändern."

Der Nationalspieler machte keinen Hehl daraus, dass er großer Fan des Spiels ist. "Ich spiele gerne FIFA, das hat mir schon immer gefallen. Das war schon immer so und ist immer noch so", sagte Jota.

"Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, machte ich meine Hausaufgaben, und dann fing ich an zu spielen. Ich ging auch in den Hinterhof, um zu kicken. Aber ich habe immer viel Zeit am Controller verbracht. "