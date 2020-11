LoL: Preseason-Zeit - Der Patch, der den Item-Shop umkrempelt

Die Preseason hat Riot Games dazu genutzt ordentlich am Item-Shop rumzuwerkeln © Riot Games

Es ist soweit: Die 10. League-of-Legend-Saison ist offiziell beendet. Bis das Rift am 08.01. im neuen Jahr in die nächste Runde startet, ist nun die Preseason-Zeit angesagt.

Was im vergangenen Jahr die Elemental Drakes gewesen sind, ist in diesem Jahr Ende 2020 ein komplett neuer Shop samt Items.

Rein, raus, umgedreht

Für jede Rolle werden mehrere Mythic Items zur Verfügung stehen. Ob Kämpfer, Schütze, Assasine, Magier, Tank oder Supporter - jede Klasse kann ab sofort zwischen mindestens drei MIs wählen, um die sie ihren Build je nach Spielsituation aufbauen wollen. Die Krux an der Sache: pro Spiel kann jeder Champion nur ein Mythic Item besitzen/ausbauen. Die Entscheidung auf welches man setzt, wird also immens wichtig sein und hat deutlichen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf.

Genau an diesem Punkt setzt Riots nächste große Preseason-Änderung an: Um dem Spieler die Auswahl zwischen all den Items - egal ob Mythic oder nicht - zu erleichtern wurde der Shop komplett umgestaltet. Die neue Version soll schneller, übersichtlicher und unterstützender sein.