Home Office statt Istanbul: Ferrari in der Türkei ohne Binotto

Istanbul (SID) - Teamchef Mattia Binotto wird die Scuderia Ferrari während des Formel-1-Wochenendes in Istanbul aus dem "Home Office" führen. Das gab Sebastian Vettels Rennstall im Vorfeld des Großen Preises der Türkei (Sonntag, 11.10 Uhr/Sky und RTL) bekannt. Binotto bleibt in Maranello, soll in die Entscheidungsprozesse aber eingebunden sein.