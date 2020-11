NBA: Titelanwärter Houston Rockets droht der Absturz

General Manager und Trainer sind schon weg, Superstar Russell Westbrook will gehen. Selbst James Harden könnte wechseln. Den Houston Rockets droht der Kollaps.

Die Mission der Rockets, endlich den dritten NBA-Titel in die Stadt des weltberühmten NASA-Space-Centers zu holen, ist schon wieder gescheitert.Jetzt droht dem Superteam der Kollaps.

Dabei betonte der neue General Manager Rafael Stone zuletzt noch die hohen Ambitionen der Franchise: "In den vergangenen acht Jahren war unser Ziel der Titel, weil wir James Harden haben. Und da wir James immer noch haben, ist es immer noch das Ziel."

Verlassen Harden und Westbrook die Rockets?

In der Offseason gin Coach Mike D'Antoni, der Rücktritt von General Manager Daryl Morey folgte. Nun hat Russell Westbrook laut The Athletic geäußert, dass er "wegen schlechter Kultur" wechseln will. Mit James Harden macht sich laut mehreren Gerüchten auch der zweite Megastar des Teams Gedanken über einen Abgang.