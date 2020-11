Nationalmannschaft: Bares für Rares mit besserer Einschaltquote

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Image-Problem. Was sich vor der Corona-Pandemie in den Stadien zeigte, wird jetzt auch bei den TV-Zahlen deutlich.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war in der Vergangenheit in der Prime-Time ein sicherer Quotenfänger. Das hat sich drastisch geändert.

Am Mittwoch beim 1:0-Sieg der deutschen Mannschaft über Tschechien musste sich der übertragende Sender RTL nämlich nicht nur der Tagesschau als reichweitenstärkstes TV-Format geschlagen geben, sondern auch einer beliebten Trödelsendung vom ZDF.

Deutsche Mannschaft auf GZSZ-Niveau

In der zweiten Halbzeit stieg die Zuschauerzahl zwar an, aber gerade die werberelevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte wenig Interesse an Joachim Löw und seinem Team.