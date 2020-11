W Series: "Formel Frau" erstmals im Rahmen der Formel 1

Jamie Chadwick siegte in der Debütsaison der W Series © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Köln (SID) - Die Frauenrennserie W Series schafft im kommenden Jahr erstmals den Sprung ins Rahmenprogramm der Formel 1. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Demnach werden 2021 acht Rennen am Rande eines Grand Prix der Königsklasse ausgetragen, Details wurden noch nicht genannt. Die W Series bestritt 2019 ihre Debütsaison und ging dabei im Vorprogramm der DTM an den Start. 2020 finden aufgrund der Corona-Pandemie keine Rennen statt.