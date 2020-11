U21 ohne Hack gegen Slowenien und Wales

Köln (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im Kampf um das EM-Ticket auf Robin Hack verzichten. Der Angreifer des 1. FC Nürnberg wird wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht mehr zum DFB-Team reisen. Hack steht somit weder im Test gegen Slowenien am Donnerstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) noch in der entscheidenden Begegnung gegen Wales am Dienstag zur Verfügung. Beim 5:1 im Hinspiel in Wrexham hatte Hack drei Tore erzielt.