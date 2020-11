NBA: Superstar Russell Westbrook will Houston Rockets verlassen

Laut Reporter Shams Charania von The Athletic will Superstar Russell Westbrook das Team verlassen. Sogar ein Abgang von seinem Kindheitsfreund James Harden bei dem Team scheint möglich.

Westbrook stehen noch 132 Millionen Dollar zu

In der abgelaufenen Spielzeit war in den Playoffs allerdings im Conference-Halbfinale mit 1:4 gegen den späteren Meister Los Angeles Lakers um LeBron James Schluss.

Für Westbrook, inzwischen 32 Jahre alt, war es eine durchschnittliche Saison. Der Guard kam zwar in der regulären Spielzeit zwar auf starke 27,2 Punkte - in den Playoffs waren es dann aber nur noch 17,9 Zähler pro Partie. Damit stand er in den entscheidenden Duellen im Schatten von Harden.

Harden macht sich Gedanken

Fast genau so viel Geld bekommt Harden noch. Er verdient noch 131,5 Millionen US-Dollar ür die nächsten drei Spielzeiten. Aber das Geld macht den 31-Jährigen offenbar ebenfalls nicht glücklich. Gerüchten zufolge will auch er weg.

Die ESPN berichtet, dass sich der MVP von 2018 Sorgen um die Zukunft des Teams mache und über einen Wechsel nachdenke. The Athletic berichtete jedoch, dass Harden an den Rockets festhält und pünktlich zum Trainingsstart am 1. Dezember zurückkehrt. Zuletzt hatte er sich in Los Angeles aufgehalten. Der Guard hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, seine gesamte Karriere in Houston spielen zu wollen.