WWE NXT: Leon Ruff wird völlig überraschend Champion

Leon Ruff entthront Johnny Gargano mit Hilfe von Damian Priest

Ruff war von Gargano - ehemaliger NXT-Champion und bekannt vor allem für seine vielgepriesene Fehde mit Ex-Partner Tommaso Ciampa - selbst erkoren worden: Der Titelverteidiger drehte zur Ermittlung eines Gegners ein offensichtlich gezinktes Glücksrad mit den Namen der anderen NXT-Wrestler, Ruffs Name war notdürftig mit Klebeband draufgepinnt, anstelle von Priest.

Gargano legte es auf eine lockere Titelverteidigung gegen den bei WWE bislang sieglosen Ruff an, nachdem seine Einzeltitel-Regentschaften bei NXT bislang nur von kurzer Dauer waren. Zu Garganos Verhängnis wurde jedoch, dass er den im Publikum sitzenden Ex-Champ Priest provozierte, der Gargano dann ablenkte - und Ruff die Gelegenheit gab, Gargano mit einer Crucifix Bomb zu pinnen.

Wie einst 1-2-3 Kid gegen Razor Ramon

WWE variierte mit Ruffs Sieg die berühmte Debüt-Story des 1-2-3 Kid (Sean Waltman, als X-Pac später Teil der Hall-of-Fame-Gruppierung D-Generation X ), der in den Neunzigern auch zunächst als Fallobst-Gegner porträtiert wurde, ehe er bei Monday Night RAW den etablierten Razor Ramon schockte ( Razor Ramon: Die dunklen Abgründe einer WWE-Legende ).

Auch Ruff ist in der Szene kein Niemand: Er hat sich bei der WWE-Partnerliga EVOLVE von Gabe Sapolsky hervorgetan, dem einstigen Mastermind hinter der Liga Ring of Honor - zu der Zeit, als dort spätere WWE-Topstars wie CM Punk , Daniel Bryan und Seth Rollins glänzten.

Ruff hielt dort den Tag-Team-Titel mit Independent-Veteran AR Fox (Dante Fox bei Lucha Underground ), nach der Auflösung von EVOLVE infolge der Coronakrise gehörte er zu den Talenten, die von WWE übernommen worden waren. Seit März hatte er diverse Auftritte in verschiedenen Shows, auch bei RAW als Punchingball für Aleister Black.

Pat McAfee mit bösem Statement

Im Hauptkampf der Show verteidigten Pat McAfees Handlanger Oney Lorcan und Danny Burch die Tag-Team-Titel gegen die Ex-Champions Breezango, esfolgte eine Prügel-Attacke von McAfee und Co. gegen Breezango und Drake Maverick, der versucht hatte, die unfairen Eingriffe von McAfee und Pete Dunne für Lorcan und Burch auszugleichen.

Als bösen Schlusspunkt brachte der frühere NFL-Punter McAfee einen Kopftritt gegen Tyler Breeze an, den er sich von seinen Spießgesellen wie einen Football präsentieren ließ.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 11. November 2020:

NXT North American Championship: Leon Ruff besiegt Johnny Gargano (c) - TITELWECHSEL!

NXT Cruiserweight Championship: Santos Escobar (c) besiegt Jake Atlas

Candice LeRae besiegt Toni Storm

Timothy Thatcher besiegt Dexter Lumis

NXT Tag Team Championship: Oney Lorcan & Danny Burch (c) besiegen Breezango