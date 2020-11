Rechtzeitig vor US-Masters: Johnson kehrt nach Corona-Infektion zurück

Köln (SID) - Der Golf-Weltranglistenerste Dustin Johnson (USA) hat seine Corona-Infektion überstanden und gibt am Donnerstag bei den Houston Open sein Comeback. Zuletzt musste er seine Teilnahme am Turnier in Las Vegas absagen und sich stattdessen in eine elftägige Quarantäne begeben, nachdem er Mitte Oktober positiv getestet worden war.