Löw "zufrieden" mit Debütanten Max und Baku

Leipzig (SID) - An der Leistung seiner Debütanten Nummer 111 und 112 hatte Bundestrainer Joachim Löw nichts auszusetzen. "Beide haben die Linie beackert und sind mutig ins Spiel gegangen. Es waren sehr gute Ansätze", sagte Löw nach dem 1:0 (1:0)-Testspielsieg der stark ersatzgeschwächten Nationalmannschaft am Mittwoch in Leipzig gegen Tschechien. Besonders Max sei "sehr, sehr gut" gewesen.