Oranje weiter ohne Sieg unter Bondscoach de Boer

Köln (SID) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bleibt unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer weiter sieglos. Im Test gegen Spanien kam Oranje am Mittwoch nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, damit wartet die Elftal auch nach vier Spielen unter de Boer noch auf einen Sieg - so lange wie unter keinem seiner Vorgänger.

Die Spanier treffen in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sevilla auf die deutsche Nationalmannschaft. Zuvor ist am Samstag (20.45 Uhr) die Schweiz ihr Gegner.