Volleyball Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin verliert in Aachen

Der SSC Palmberg Schwerin kassiert die erste Saisonniederlage in Aachen © Imago

Die Siegesserie des SSC Palmberg Schwerin in der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist gerissen. Der Favorit kassiert in Aachen die erste Niederlage.

Der Mitfavorit auf den Meistertitel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen (ausgewählte Spiele LIVE im TV auf SPORT1) musste sich in einem engen Match auswärts den Ladies in Black mit 2:3 (20:25, 25:21, 20:25, 25:21, 16:14) geschlagen geben.