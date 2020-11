BBL-Pokal: FC Bayern München darf weiter auf Final-Four-Teilnahme hoffen

Der FC Bayern hat dank Bayreuths Niederlage weiterhin eine Chance auf das Final Four © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Der FC Bayern darf im BBL-Pokal dank der Niederlage von medi Bayreuth gegen Weißenfels weiter auf die Teilnahme am Finalturnier hoffen.

Der fünfmalige deutsche Meister Bayern München darf im Pokal der esaycredit BBL weiter auf die Teilnahme am Finalturnier in eigener Halle hoffen. Durch die 114:123 (48:66)-Niederlage von medi Bayreuth beim MBC Weißenfels verpassten die Bayreuther die vorzeitige Qualifikation für das Halbfinale. Die Entscheidung in der Gruppe D ist damit vorerst vertagt.