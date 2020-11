Max und Baku gegen ihr Debüt gegen Tschechien

Baku debütiert am Mittwoch für die A-Nationalmannschaft © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Philipp Max und Ridle Baku geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Leipzig (SID) - Philipp Max und Ridle Baku geben ihr Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Joachim Löw beorderte die beiden Neulinge in die Startformation für das Länderspiel gegen Tschechien in Leipzig (20.45 Uhr/RTL). Baku und Max werden im Mittelfeld auf den Außenbahnen aufgeboten. Zentral spielen Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Neuhaus.