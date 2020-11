IOC-Präsident Thomas Bach reist wegen Olympia 2021 nach Tokio

IOC-Präsident Thomas Bach wird in der kommenden Woche Tokio besuchen. Der Präsident des IOC hält sich vom 15. bis 18. November dort auf.

IOC-Präsident Thomas Bach wird in der kommenden Woche Tokio besuchen. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hält sich vom 15. bis 18. November in der Gastgeberstadt der nächsten Olympischen Sommerspiele (23. Juli bis 8. August 2020) auf. Es ist Bachs erster Besuch in Tokio seit Ausbruch der Corona-Pandemie.