Deutsche Nationalmannschaft: Oliver Baumann muss wegen Corona-Alarm abreisen

Torhüter Oliver Baumann hat die deutsche Nationalmannschaft verlassen und sich in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach den Coronafällen bei Baumanns Verein TSG Hoffenheim mit, wenige Stunden vor dem Länderspiel gegen Tschechien am Mittwochabend ( Länderspiel: Deutschland - Tschechien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

"Hierbei handelt es sich mit Blick auf bekannt gewordene Coronafälle in Hoffenheim, deren gesamte Mannschaft sich inzwischen in Quarantäne begeben hat, um eine Vorsichtsmaßnahme", schrieb der Verband auf seiner Homepage: "Baumann wird somit nicht für die anstehenden Länderspiele zur Verfügung stehen."

Im Kreise der Nationalmannschaft wurde der 30-Jährige laut DFB-Auskunft seit seiner Ankunft in Leipzig am Montag zweimal negativ getestet. "Die weiteren Abläufe rund um das Länderspiel gegen die Tschechische Republik sind von dieser Maßnahme nicht betroffen", teilte der DFB mit.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt nach dem Tschechien-Spiel noch zweimal in der Nations League. Am Samstag ist ebenfalls in Leipzig die Ukraine der Gegner, am folgenden Dienstag (beide 20.45 Uhr) Spanien in Sevilla.