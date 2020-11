Deutschland - Tschechien 1:0: DFB-Team in der Einzelkritik

ANTONIO RÜDIGER: Das 1:0 leitete er mit einem traumhaften Diagonalpass auf Baku ein. Hinten stand er sicher, wurde aber auch selten in Bedrängnis gebracht. War in Hälfte zwei Kapitän. Sein Passspiel hatte erneut Höhen und Tiefen. SPORT1-Note: 3

RIDLE BAKU: Von Löw nachnominiert stand der Neu-Wolfsburger direkt in der Startelf und spielte richtig selbstbewusst und effizient – vor allem in Halbzeit eins. Von der rechten Seite brachte er immer wieder gute Bälle in den Tschechen-Strafraum. Mit einem Rückpass auf Neuhaus war auch Baku am 1:0 beteiligt. Einziger Fehler: Ein Fehlpass in die Füße von Krmencik (22.). Dessen Schuss hielt Trapp aber sicher. Mit einer Schussflanke traf er fast selbst (29.). Defensiv nachlässiger ab Minute 70. SPORT1-Note: 3