DFB-Team: Weltmeister Andi Brehme über Löw, Götze und Co.

Am vergangenen Montag feierte Andreas Brehme seinen 60. Geburtstag. An solchen Tagen muss er meistens noch ein bisschen häufiger die Geschichte erzählen, wie er bei der WM 1990 im Finale gegen Argentinien den entscheidenden Elfmeter zum 1:0-Sieg verwandelte .

"Die Deutschen sind alle verwöhnt"

Man müsse auch bedenken, "dass gerade die Bayern-Spieler viele Partien absolvieren. Fast alle drei Tage müssen sie um Punkte spielen, das geht nicht einfach so an den Spielern vorbei."

Brehme legt Finger in die Wunde

Der frühere Profi, der für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Bayern und Inter Mailand spielte, führt noch einen weiteren Grund für die DFB-Krise an und legt dabei den Finger in die Wunde: "Intern stimmt es auch nicht beim DFB. Dass da in der Chefetage nichts mehr intakt ist, merkt man in den vergangenen Jahren. Daran muss gearbeitet werden."