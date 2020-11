VfB Stuttgart: Vereinsmitglied sammelt mit Messi-Spendenaktion Geld für Viva con Agua

Ein Vereinsmitglied des VfB Stuttgart sammelt Geld für die Verpflichtung von Lionel Messi. Am Ende kommt die Aktion einem guten Zweck zugute.

So toll die Idee auch war, trug sie am Ende nicht die gewünschten Früchte, weil der sechsmalige Weltfußballer letztendlich beim FC Barcelona blieb.

Doch auch für dieses höchst unwahrscheinliche Szenario hatte Tim Artmann schon eine Idee im Petto. Denn von Anfang an war klar: Kommt Messi nicht nach Stuttgart, wird das Geld gespendet.

VfB-Präsident lobt "wahres soziales Engagement"

Und so ist es jetzt auch geschehen. Gemeinsam mit dem VfB-Präsidenten Claus Vogt überreichte Artmann einen Check in Höhe von 7.205 Euro an Viva con Agua.