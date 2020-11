Lewandowski: Klopp als wichtiger Karrierehelfer

München (SID) - Robert Lewandowski von Bayern München hat ein Gespräch mit Jürgen Klopp als entscheidend für seinen Aufstieg zum Weltstar bezeichnet. Danach "hat alles besser funktioniert", berichtete "Europas Fußballer des Jahres" in einem Interview mit Spox und Goal. Nach seinem Wechsel von Lech Posen zu Borussia Dortmund 2010 hatte er unter seinem damaligen Trainer Klopp zunächst keinen Stammplatz, nur 15 von 33 Spielen in der Bundesliga bestritt er von Beginn an.