TSG Hoffenheim: Komplettes Team nach weiteren Coronafällen in Quarantäne

Wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, wurden weitere TSG-Profis positiv auf COVID-19 getestet.

Das gesamte Team hat sich mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres in Quarantäne begeben.

Am Dienstag hatte Hoffenheim mit Robert Skov (Dänemark) und Munas Dabbur (Israel) zwei neue Corona-Fälle vermeldet, die bei ihren Nationalteams positiv getestet wurden. Auch Jacob Bruun Larsen und ein Staff-Mitglied wurden bereits vor dem vergangenen Wochenende isoliert. Am Mittwoch erhielten nun Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainerteams positive Befunde.

Rosen nach Corona-Häufung ratlos

"Wir können uns die Häufung nicht erklären", sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen: "Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft." Der Klub stehe in engem Austausch mit den Gesundheitsbehörden.