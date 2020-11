Anzeige

Team Empire gewinnen das Rainbow Six EU Mini Major gegen BDS und sicherten sich damit ihren Startplatz beium Six Invitational - der Rainbow Six Siege Weltmeisterschaft.

Von Fatih Öztürk

Das Six November 2020 Major getaufte Turnier zwischen den europäischen Top Teams ist Geschichte. Neben Virtus.pro und Tempra Esports kämpften sich auch Team Empire und BDS Esport durch die Brackets des Events – letztere trafen in der Finalserie aufeinander und trennten sich überraschend klar.

Mit einem imposanten 3:0 fegten Empire ihre Gegner aus dem Best of Five und ließen ihnen nicht den Hauch einer Chance. Durch ihren Sieg im Upper Bracket Finale, gingen die Russen gegen BDS mit Mapvorteil in die Zielgerade. Dort ließen sie ihre Gegner auf Villa mit 7:3 und auf Coastline mit 7:2 wie Scrim-Partner aussehen – ein lukrativer Scrim, der Empire 62.500 US-Dollar an Preisgeld einbringt.

Nächster Halt: Six Invitational 2021

Galten BDS bisher als die größten Hoffnungsträger für die EU-Region, dürfen Empire nun auf der ganz großen Bühne auch nicht mehr unterschätzt werden. Beide Teams haben sich dafür qualifiziert, wie auch folgende Teams aus den anderen Regionen:

Cloud9

DarkZero Esports

FaZe Clan

Giants Gaming

Ninjas in Pyjamas

Spacestation Gaming

Team Liquid

Team oNe eSports

TSM

Virtus.pro