Niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss bei Lisicki

"Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut", schrieb sie in dem Sozialen Netzwerk: "Jetzt steht ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen, aber ich habe das Riesenglück, von dem besten medizinischen Team umgeben zu sein."

Passiert war das Unglück am Montag in der Doppelkonkurrenz. An der Seite ihrer britischen Doppelpartnerin Jodie Burrage verletzte sich Lisicki beim Stand von 6:5 im Erstrundenduell, griff sich sofort ans Knie und musste aufgeben. Eine MRT-Untersuchung am Abend brachte dann die bittere Diagnose.