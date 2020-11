Schweden: Nationaltrainer Andersson in Quarantäne positiv getestet

Das Corona-Virus hat auch die schwedische Nationalmannschaft erwischt. Nationaltrainer Janne Andersson kehrt in diesem Monat nicht mehr an die Seitenlinie zurück.

