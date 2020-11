EM-"Finale" der Fußballzwerge: Das Herz entscheidet

München (SID) - Lewan Kobiaschwili brennt. Der Verbandspräsident ließ es sich nicht nehmen, die Nationalmannschaft vor dem wichtigsten Länderspiel der georgischen Fußballgeschichte noch einmal höchst persönlich heiß zu machen. Bei einem Trainingsbesuch stimmte der frühere Bundesliga-Profi (Freiburg, Schalke, Hertha BSC) seine Auswahl auf das Play-off-Finale um ein EM-Ticket am Donnerstag (18.00 Uhr/DAZN) in Tiflis gegen Nordmazedonien ein.

Es ist ein Duell der Fußball-Zwerge, keines der beiden Länder nahm je an einem großen Turnier teil. Doch der neue Quali-Modus über die Nations League eröffnet Kobiaschwilis "Kreuzzüglern" (Dschwarosnebi) und den "Roten Löwen" vom Balkan nun die historische EM-Chance. Der Sieger darf im kommenden Sommer in der EURO-Gruppe C gegen die Niederlande, Ukraine und Österreich spielen.