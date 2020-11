Real Madrid: 30.000 Euro Geldstrafe für Luka Jovic

Luka Jovic muss eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen, weil er im Frühjahr gegen Corona-Verordnungen seines Heimatlandes verstoßen hat.

Damals erhielt er von seinem Verein Real Madrid die Genehmigung, in seine Heimat zu reisen. Doch anstatt sich, wie verordnet, für 14 Tage in Quarantäne zu begeben, wurde Jovic in Belgrad auf einer Party angetroffen.