Formel 1: Liegt Zukunft von Sebastian Vettel in der DTM

Im kommenden Jahr wird Sebastian Vettel noch in der Formel 1 fahren. Danach könnte für den viermaligen Weltmeister ein Wechsel in die DTM eine Option sein.

Die Geschichte des Motorsports brachte viele Piloten hervor, die nach ihrer erfolgreichen Zeit in der Formel 1 noch ein paar Jahre in der DTM dranhingen.

Der nächste große Name, den es von der Königsklasse des Motorsports in die Meisterschaft für deutsche Tourenwagen verschlagen könnte, ist Sebastian Vettel.

Der viermalige Weltmeister hat zwar in Aston Martin gerade erst einen neuen Arbeitgeber in der Formel 1 gefunden. Die Spekulationen über einen Wechsel zur DTM halten sich dennoch hartnäckig - und erhielten am vergangenen Wochenende neue Nahrung.