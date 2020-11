Wieso Cristiano Ronaldo zum FC Bayern passen würde - ein Gedankenspiel

Jetzt scheint Cristiano Ronaldo, so berichten es zumindest einige Medien, bei Juventus vor dem Abschied zu stehen. Liegt da der Gedanke nicht nahe, dass diese zwei Weltmarken CR7 und der FC Bayern München gemeinsame Wege gehen?

In einer Welt, in der nicht nur die Klasse auf dem Platz, sondern schon längst die Reichweiten in einer digitalen und medialen Fußballwelt zu fast gleichwertigen Währungen gewachsen sind, ist er der Branchenprimus. Allein bei Instagram hat er 241 Millionen Follower.