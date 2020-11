Jude Bellingham: Über den BVB in die Nationalmannschaft

In Minute 76 bekommt die Nummer 22 beim Stand von 1:1 den Ball zentral in der gegnerischen Hälfte, läuft ein paar Meter aufs Tor zu und zieht ab. Sein Schuss wird von einem Verteidiger abgefälscht und trudelt unhaltbar für den Keeper ins rechte untere Eck. Das ganze Stadion flippt aus, Birmingham City gewinnt 2:1.

Bellingham: Nach einer Saison von ganz Europa gejagt

Nach seinem Premierentreffer für Birmingham hatte der Mittelfeldspieler in Rekordzeit eine rasante Entwicklung hingelegt. Am Ende der Saison 19/20 standen 41 Spiele, vier Tore und drei Assists zu Buche und ganz Europa wollte das Ausnahmetalent haben.

Bellingham nahm diese Herausforderung an und fokussierte sich sofort darauf, die deutsche Sprache schnellstmöglich zu beherrschen. Dreimal die Woche bekam er Unterricht. Die starken Veränderungen in seinem Leben wurden dadurch erleichtert, dass seine Mutter ihn nach Deutschland begleitete. Die Beiden leben gemeinsam in einer Wohnung unweit vom Trainingszentrum des BVB.

Southgate nominiert Bellingham erstmals

Mittlerweile ist Bellingham dem Deutschen so weit mächtig, dass er das meiste, von dem, was er gesagt bekommt, versteht. Vielleicht ist auch diese Sprachkenntnis ein Grund dafür, dass er voll eingeschlagen ist bei Borussia Dortmund.

Bereits in seinem ersten Pflichtspiel im Pokal gegen den MSV Duisburg erzielte er sein erstes Tor. Seitdem ist er wichtiger Bestandteil der Mannschaft von Lucien Favre. In elf von zwölf bisherigen Pflichtspielen stand er auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Doch viel wichtiger als seine Scorerpunkte sind seine Ruhe und Abgeklärtheit. Man merkt Bellingham in keiner Sekunde an, dass er erst 17 Jahre alt ist und erst seine zweite Profisaison absolviert.