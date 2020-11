120:0 in FIFA 21! 14-Jähriger von RB Leipzig düpiert Zocker-Elite

Der Däne kam in der Sommerpause zu den Roten Bullen und bildet die nächste Generation hinter einem Team aus Veteranen und der ersten Frau in der Virtual Bundesliga - Lena "Lena5601" Güldenpfennig, die ganz nebenbei auch in der 2. Bundesliga für Leipzig kickt.

FIFA-Weltmeister MoAuba erhält Lehrstunde

Unter der Woche bestritt Vejrgang mit Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous ein Freundschaftsspiel. Diesen servierte er mit 6:0 ab, was MoAuba mit einem Lächeln als "Lektion in FIFA 21, die mir weiterhelfen wird" einordnete. Da es keine Weekend-League-Partie war, hält sich der Schaden allerdings auch in Grenzen. MoAuba brach das Spiel in der 79. Minute ab.