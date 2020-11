LCS: "PowerOfEvil" wird Nachfolger von TSM-Legende "Bjergsen"

Tristan "PowerOfEvil" Schrage spielt seit Dezember 2017 in der amerikanischen LoL-Liga LCS © RiotGames

Er gehörte bei den vergangenen Worlds noch zu den positiven Erscheinungen der NA-Region. Jetzt sieht es so aus, als würde Tristan "PowerOfEvil" Schrage das Team wechseln.

Große Fußstapfen

Bjergsen hatte erst kürzlich angekündigt Tastatur und Maus an den Nagel zu hängen und ab sofort die Rolle des Headcoaches bei TSM anzunehmen. Die Fußstapfen, in die PowerOfEvil nun tritt sind entsprechend groß. Bjergsen war nicht nur einer der besten Mid-Laner seiner Ära, er verhalf seinem Team auch zu insgesamt sechs LCS-Titeln und fünf Worlds-Teilnahmen. Doch dort war bis auf einmal immer schon in der Gruppenphase Schluss.