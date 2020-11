Achraf Hakimi: Ex-BVB-Star bei Inter Mailand in der Kritik

Achraf Hakimi erfüllt bei Inter Mailand die Erwartungen bislang nicht. Während Italiens Medien den Ex-BVB-Star kritisieren, glauben zwei frühere Inter-Stars an ihn.

Allerdings leistete sich der Marokkaner in den vergangenen Spielen einige schwere Patzer, allen voran einen fatalen Rückpass im Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Real Madrid, der bei der 2:3-Niederlage zu einem Gegentor führte.

Ramos knöpft sich Hakimi vor

"Hakimi muss taktisch reifen, denn er spielt eine fundamentale Rolle in Contes Spiel, vielleicht die zentralste von allen", schreibt die Gazzetta dello Sport . "Er muss sich sowohl im Spiel mit, aber vor allem ohne Ball verbessern."

Hakimi müsse den "etwas sorgloseren Fußball aus BVB-Zeiten" hinter sich lassen, um Contes rigidere Vorgaben umzusetzen. "In Dortmund hatte er weniger Defensivaufgaben zu bewältigen, bei Inter sind diese aber entscheidend."

Brehme: "Ich glaube an den Jungen"

Dass der rechte Schienenspieler in Contes Fünferkette den Durchbruch noch schaffen wird, davon ist Andreas Brehme überzeugt. "Hakimi hat trotz der schweren Anfangs-Monate viel Potential ein ganz Großer zu werden, das hat er in Dortmund schon bewiesen", schwärmt der 1990er-Weltmeister bei SPORT1 .

Brehme, früher selbst bei Inter unter Vertrag, drückt seinem Nachfolger die Daumen. "Ich glaube an den Jungen und hoffe, dass er sich bei Inter auch durchsetzen wird. Ob die Kritik wirklich berechtigt ist, ist schwer zu beurteilen nach der kurzen Zeit, die er dort ist. Man muss Hakimi Zeit und Vertrauen gehen."

Allerdings hatte der Nationalspieler auch im BVB-Trikot trotz fulminanter Auftritte in der Offensive immer wieder Schwächen in der Rückwärtsbewegung offenbart - und seine Kollegen in die Bredouille gebracht.