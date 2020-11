Nächster Coronafall bei DFB-Gegner Tschechien

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft meldet vor dem Länderspiel gegen Deutschland am Mittwochabend in Leipzig einen weiteren Coronafall.

Leipzig (SID) - Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft meldet vor dem Länderspiel gegen Deutschland am Mittwochabend (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig einen weiteren Coronafall. Der betreffende Spieler wurde bereits am Dienstag positiv getestet. Er habe sich schon vorher nicht wohl gefühlt und sei aus präventiven Gründen in seinem Hotelzimmer geblieben, teilte der Verband mit. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses bleibt er isoliert.