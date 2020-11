Ciro Immobile von Lazio Rom negativ getestet

In der Affäre um möglicherweise manipulierte Corona-Tests beim italienischen Erstligisten Lazio Rom sind Kapitän Ciro Immobile und sein Teamkollege Lucas Leiva negativ getestet worden. Lazio-Spieler Thomas Strakosha lieferte bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Untersuchung dagegen ein positives Ergebnis ab.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Massimiliano Taccone, Leiter eines Labors in Avellino, das am Freitag die Lazio-Profis vor dem Serie-A-Spitzenspiel gegen Juventus (1:1) auf das Coronavirus getestet hatte. Taccone wird verdächtigt, die Testergebnisse manipuliert zu haben, um dem ehemaligen Dortmunder Immobile und den anderen Spielern die Teilnahme an dem Match zu ermöglichen.