Schröder: Olympiasieg bedeutender als NBA-Titel

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im kommenden Jahr in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio. Schröder (27) wird voraussichtlich nicht beim Turnier dabei sein, könnte im Falle der Qualifikation aber in Japan spielen. Die NBA will ihre Saison rechtzeitig vor dem Olympiastart beenden.