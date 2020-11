Mario Mandzukic: Die ungewöhnliche Reise von Bayerns Triple-Rambo

An Mandzukic scheiden sich die Geister

Nun will es der ehemalige Bayern-Star beim Abstiegskandidaten in La Liga noch einmal wissen. Im Juli hatte der Kroate seinen Vertrag bei Al-Duhail SC aufgelöst. Erst im Januar war Mandzukic ablösefrei von Juventus nach Katar gewechselt , hatte dort anschließend nur fünf Spiele absolviert. Zuletzt suchte er vier Monate lang einen neuen Klub und warb mit Bildern aus dem Fitnessstudio und vom Boxen für sich. Im September scheiterte ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul.

In Italien war der Stürmer viereinhalb Jahre Leistungsträger. In der Saison 2014/15 lief der Angreifer für Atlético Madrid auf. Beim FC Bayern war der Stürmer davor zwei Spielzeiten. Zum Star wurde der Kroate, der seine Jugend in Deutschland verbrachte und bis zum Wechsel zu Dinamo Zagreb beim TSF Ditzingen spielte, in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg von 2010 bis 2012.