U21 testet gegen Slowenien für den "Showdown" gegen Wales

Köln (SID) - Erst ein Test gegen Slowenien, dann der "Showdown" gegen Wales: Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt die entscheidende Woche im Kampf um das EM-Ticket. Im Spiel am Donnerstag in Braunschweig gegen die Slowenen (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) soll sich das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz möglichst den Feinschliff für das Highlight fünf Tage später an gleicher Stelle holen.