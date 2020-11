Chelsea: Abwehr-Star Kurt Zouma vermisst Buhrufe als Motivation

Zouma beklagt fehlende Stimmung

Die leeren Stadien lösen in dem Franzosen keine positiven Gefühle aus. "Es fühlt sich irgendwie seltsam an", meinte er.

Chelsea überrascht Mega-Fans

An die Stamford Bridge wollten auch die beiden Chelsea-Fanatiker Dave und Cathie. Sie wollten ihren 50. Hochzeitstag am Wochenende beim 4:1 gegen Sheffield United in der Arena verbringen, konnten dies aber nicht. Chelsea reagierte rührend darauf, nachdem der Verein vom Jubiläum mitbekam.

Der Klub lud die Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte in eine heruntergekommene Lagerhalle ein und verwandelte den Raum mit modernster Technologie in ein 360-Grad-Erlebnis und sorgte für ein virtuelles Stadionerlebnis. "Schon in den ersten Minuten des Spiels hatte ich wirklich das Gefühl, wieder an der Bridge zu sein", sagte Dave.