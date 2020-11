Daum rät Löw zu Rückholaktion von Hummels und Müller

"Ich weiß nicht, was da intern abgelaufen ist. Aber von außen betrachtet könnte der Bundestrainer ihn jederzeit in den Kreis der Mannschaft zurückholen, ohne dabei einen Gesichtsverlust zu befürchten", sagte der 67-Jährige dem Nachrichtenportal t-online über Hummels.

Dennoch nahm Daum den zuletzt stärker in die Kritik geratenen Löw erneut in Schutz. Der Bundestrainer habe nach der WM 2018 "überhaupt keine Chance" bekommen, "seinen Umbruch konsequent durchzuziehen", sagte der gebürtige Zwickauer. Spiele in der Nations League, "die keiner brauchte", seien öffentlich zu "Entscheidungsspielen" ausgerufen worden, in denen sich Löw "rehabilitieren" sollte.